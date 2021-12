Coronavirus in Italia: dati, infografiche e mappe (Di lunedì 20 dicembre 2021) Coronavirus in Europa e nel mondo: i grafici L'andamento della campagna vaccinale in Italia: tutti i numeri La pandemia un anno dopo: calano casi, ricoveri e decessi. GRAFICI Contagi, ricoveri e decessi Covid, il confronto tra vaccinati e non vaccinati. GRAFICI Leggi su tg24.sky (Di lunedì 20 dicembre 2021)in Europa e nel mondo: i grafici L'andamento della campagna vaccinale in: tutti i numeri La pandemia un anno dopo: calano casi, ricoveri e decessi. GRAFICI Contagi, ricoveri e decessi Covid, il confronto tra vaccinati e non vaccinati. GRAFICI

Advertising

RaiNews : #Coronavirus, 16.213 nuovi casi e 137 morti da ieri in Italia - FNuovaSicilia : RT @GBonConti: #2Anni di terrorismo da #coronavirus hanno ridotto l'Italia in una nazione di pecoroni, ma oltre alla segregazione sanitaria… - discoradioIT : Il bollettino di oggi: 16.213 nuovi casi e 137 morti (il massimo del mese). Tasso di positività 4,8% - infoitsalute : Coronavirus, ultime notizie in Italia 20 dicembre 2021 - infoitinterno : Coronavirus, ultime notizie in Italia 20 dicembre 2021 -