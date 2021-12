Coronavirus in Italia: 16.213 casi e 137 morti. Tasso di positività al 4,8% (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono 16.213 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 24.259. Sono 137 le vittime in un giorno, in aumento rispetto... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono 16.213 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 24.259. Sono 137 le vittime in un giorno, in aumento rispetto...

Advertising

RaiNews : #Coronavirus, 16.213 nuovi casi e 137 morti da ieri in Italia - corona_tweet : RT @SkySport: #Coronavirus in #Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi #SkySport - infoitinterno : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi: 16.213 casi e 137 morti, i dati di lunedì 20 dicembre - SkySport : #Coronavirus in #Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi #SkySport - SilvestriP : Coronavirus - Bollettino del 20 dicembre 2021: 16.213 nuovi casi e 137 morti #COVID?19 #COVID_19 #Covid19 #Pfizer… -