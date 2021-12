Coronavirus, il bollettino del 20 dicembre 2021: 16.213 nuovi casi e 137 morti (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il bollettino Covid di oggi, lunedì 20 dicembre 2021: 16.213 nuovi casi e 137 morti. Sono 338.222 i tamponi processati, rispetto ai 566.300 di domenica), il tasso di positività sale a 4,8% contro il 4,3% di ieri. In terapia intensiva... Leggi su europa.today (Di lunedì 20 dicembre 2021) IlCovid di oggi, lunedì 20: 16.213e 137. Sono 338.222 i tamponi processati, rispetto ai 566.300 di domenica), il tasso di positività sale a 4,8% contro il 4,3% di ieri. In terapia intensiva...

