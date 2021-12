Coronavirus, i dati del 20 dicembre: 40 decessi, in Lombardia superata quota 1 milione di contagi da inizio emergenza (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il bollettino della Regione per lunedì 20 dicembre 2021: sono 187 i nuovi casi positivi al Coronavirus in provincia di Monza e Brianza, sono 2.576 in Lombardia con 56.968 tamponi effettuati e un tasso di positività di 4,5%. superata quota 1 milione di contagi da inizio emergenza: sono 1.000.437. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il bollettino della Regione per lunedì 202021: sono 187 i nuovi casi positivi alin provincia di Monza e Brianza, sono 2.576 incon 56.968 tamponi effettuati e un tasso di positività di 4,5%.dida: sono 1.000.437.

