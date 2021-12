Coronavirus | aggiornamento 20 dicembre | 9 decessi e 1 308 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aggiornamento

Sono 1.308 i nuovi contagi dain Campania secondo i numeri del bollettino di oggi, 20 dicembre 2021. Registrati 15 morti: 9 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 6 in precedenza. I nuovi casi sono stati individuati su 21.... nessuno di oggi , sono stati comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato dicumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei ...Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 666 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 434.656 Complessivamente, tra i nuovi positivi 534 erano già in isolamento al momento dell’ ...Gruppi organizzati per insinuare il seme del dubbio, creare convinzioni antiscientifiche e complottistiche. E c'è anche il commercio di falsi Green pass ...