Coronavirus, 16.213 nuovi casi e 137 decessi. Rispetto a sette giorni fa +27,5% di positività. Schizzano i ricoverati: +375 posti letto occupati (Di lunedì 20 dicembre 2021) Un nuovo pesante incremento, soprattutto confrontandolo con sette giorni fa. La settimana che condurrà al Natale inizia con 16.213 nuovi casi di Sars-Cov-2 accertati, il 27,5% in più Rispetto a lunedì scorso. Le positività sono state accertate tra 337.222 tamponi processati nelle ultime 24 ore, di cui 233.770 test antigenici rapidi. L’incidenza, spinta dal basso numero dei test, schizza quindi al 4,8% e, tenendo conto dei soli molecolari, lievita fino al 13 per cento. In crescita anche il conteggio drammatico dei morti (+137) e l’occupazione dei posti letto nei reparti di area medica, con 375 posti letto in più occupati, dato solitamente più alto il lunedì per le dimissioni con il contagocce della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Un nuovo pesante incremento, soprattutto confrontandolo confa. La settimana che condurrà al Natale inizia con 16.213di Sars-Cov-2 accertati, il 27,5% in piùa lunedì scorso. Lesono state accertate tra 337.222 tamponi processati nelle ultime 24 ore, di cui 233.770 test antigenici rapidi. L’incidenza, spinta dal basso numero dei test, schizza quindi al 4,8% e, tenendo conto dei soli molecolari, lievita fino al 13 per cento. In crescita anche il conteggio drammatico dei morti (+137) e l’occupazione deinei reparti di area medica, con 375in più, dato solitamente più alto il lunedì per le dimissioni con il contagocce della ...

