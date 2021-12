Corona virus, terza dose al 30 per cento dei pugliesi vaccinabili A darne notizia è la Regione (Di lunedì 20 dicembre 2021) La terza dose di vaccino anti-Covid è stata somministrata al 30 per cento dei pugliesi, dato superiore alla media nazionale. A darne notizia è l’amministrazione regionale in giornata. La campagna di protezione è proseguita anche di domenica. «Secondo gli ultimi dati caricati, ha ricevuto la prima dose il 2,1 per cento dei bambini tra i 5 e gli 11 anni. Per quanto riguarda invece la popolazione dai 12 anni in su, l’88 per cento» ha fatto almeno una iniezione. In attesa delle decisioni della cabina di regia convocata dal premier Mario Draghi per il 23 dicembre a causa dell’aumento dei contagi e delle ospedalizzazioni in Italia e della poderosa avanzata della variante Omicron soprattutto in Gran Bretagna, in Puglia prosegue a ritmi ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ladi vaccino anti-Covid è stata somministrata al 30 perdei, dato superiore alla media nazionale. Aè l’amministrazione regionale in giornata. La campagna di protezione è proseguita anche di domenica. «Secondo gli ultimi dati caricati, ha ricevuto la primail 2,1 perdei bambini tra i 5 e gli 11 anni. Per quanto riguarda invece la popolazione dai 12 anni in su, l’88 per» ha fatto almeno una iniezione. In attesa delle decisioni della cabina di regia convocata dal premier Mario Draghi per il 23 dicembre a causa dell’aumento dei contagi e delle ospedalizzazioni in Italia e della poderosa avanzata della variante Omicron soprattutto in Gran Bretagna, in Puglia prosegue a ritmi ...

