Corona | Tribunale Sorveglianza Milano dispone differimento pena

(Di lunedì 20 dicembre 2021), 20 dic. (Adnkronos) - Ildidiha disposto ildellaper un anno nella forma della detenzione domiciliare per Fabrizio. L'ex agente fotografico, che deve ancora scontare 5 anni e 5 mesi di reclusione, secondo i giudici necessita di cure e della prosecuzione del percorso terapeutico in essere per i suoi problemi psichiatrici anche fuori dal carcere. Nel corso dell'udienza di oggi il procuratore generale ha chiesto che fosse disposta una perizia medico-legale nei confronti di, mentre i suoi legali, Antonella Calcaterra e Ivano Chiesa, hanno insistito per la concessione deldellaper motivi di salute, nella forma della detenzione ...

Un anno ai domiciliari per Fabrizio: deve curare la sua patologia psichiatrica . Ildi Sorveglianza di Milano ha concesso, con un provvedimento notificato oggi, il differimento pena per un anno , nelle forme della ...Non andrà in carcere Fabrizio. Ildi sorveglianza di Milano, infatti, ha concesso all'ex re dei paparazzi il differimento pena per un anno. Il provvedimento è stato notificato all'ex fotografo nella giornata di ...Fabrizio Corona può scontare la sua pena a casa. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha concesso all'ex re dei paparazzi il differimento pena per un anno, nelle forme della ...Milano, 20 dic. (Adnkronos) – Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha disposto il differimento della pena per un anno nella forma della detenzione domiciliare per Fabrizio Corona. L’ex agente fotogr ...