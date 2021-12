Corato | anziana uccisa nel 2017 | condannato all’ergastolo il figlio Sentenza di primo grado

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Si è concluso davanti alla Corte d’Assise di Trani, il processo per l’omicidio dell’87enne Teresa Di Palma, trovata morta nella sua abitazione l’11 giugno. Ergastolo per il 54enne coratinodella donna. I fatti risalgono al giugno, quando la donna fu trovata morta nel letto della sua abitazione in via Marzabotto a. A trovarla furono due figli della stessa, che immediatamente allertarono Carabinieri e 118. A seguito dei primi rilievi effettuati sul posto, la Procura di Trani dispose immediatamente il sequestro dell’appartamento e l’esame autoptico della donna. Le indagini orientatesi subito sull’ipotesi di morte violenta, a causa della presenza di alcune lesioni sul volto dell’, sono state svolte dai Carabinieri sotto la ...

