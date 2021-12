Coppa d’Africa rinviata? Spunta una data per la decisione (Di lunedì 20 dicembre 2021) Situazione davvero incerta quella che riguarda l’ormai prossima Coppa d’Africa, che dovrebbe prendere il via fra neanche un mese, il 9 gennaio 2022. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nonostante le iniziali rassicurazioni della CAF arrivate nei scorsi giorni, la Coppa rischia di essere rimandata ancora (dopo aver subito il primo rinvio dal 2021 al 2022). Infatti, Patrice Motsepe, presidente della Confederazione del Calcio Africano, mercoledì 22 dicembre andrà in Camerun – paese ospitante – per tentare di convincere gli organizzatori al rinvio del torneo. Ieri, in un incontro a Doha, i dirigenti hanno ribadito il loro no alla proposta, ma fra Motsepe e il presidente FIFA Gianni Infantino ci sono buoni rapporti. Anche per questo Motsepe starebbe pressando per rinviare la Coppa ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 dicembre 2021) Situazione davvero incerta quella che riguarda l’ormai prossima, che dovrebbe prendere il via fra neanche un mese, il 9 gennaio 2022. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nonostante le iniziali rassicurazioni della CAF arrivate nei scorsi giorni, larischia di essere rimanancora (dopo aver subito il primo rinvio dal 2021 al 2022). Infatti, Patrice Motsepe, presidente della Confederazione del Calcio Africano, mercoledì 22 dicembre andrà in Camerun – paese ospitante – per tentare di convincere gli organizzatori al rinvio del torneo. Ieri, in un incontro a Doha, i dirigenti hanno ribadito il loro no alla proposta, ma fra Motsepe e il presidente FIFA Gianni Infantino ci sono buoni rapporti. Anche per questo Motsepe starebbe pressando per rinviare la...

