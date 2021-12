Coppa d’Africa, la CAF insiste: «Sarà un successo» (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il presidente della Confederazione calcistica africana (Caf), Patrice Motsepe, è arrivato in Camerun, prevista sede della prossima Coppa d’Africa (9 gennaio-6 febbraio), sottolineando la sua volontà di fare del torneo “un successo”. Una presenza voluta visto il moltiplicarsi delle voci su una cancellazione o un nuovo rinvio a causa della pandemia di Covid-19. Motsepe – L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il presidente della Confederazione calcistica africana (Caf), Patrice Motsepe, è arrivato in Camerun, prevista sede della prossima(9 gennaio-6 febbraio), sottolineando la sua volontà di fare del torneo “un”. Una presenza voluta visto il moltiplicarsi delle voci su una cancellazione o un nuovo rinvio a causa della pandemia di Covid-19. Motsepe – L'articolo

