Coppa d’Africa di nuovo a rischio: mercoledì giorno chiave (Di lunedì 20 dicembre 2021) La Coppa d'Africa, che dovrebbe iniziare il 9 gennaio 2022, potrebbe essere rinviata. mercoledì si deciderà in via definitiva il da farsi Leggi su pianetamilan (Di lunedì 20 dicembre 2021) Lad'Africa, che dovrebbe iniziare il 9 gennaio 2022, potrebbe essere rinviata.si deciderà in via definitiva il da farsi

