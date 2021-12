Convocati Udinese, le scelte di Cioffi verso la Salernitana (Di lunedì 20 dicembre 2021) Convocati Udinese, mister Gabriele Cioffi ha diramato la lista dei calciatori a disposizione per la sfida con la Salernitana Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, ha diramato la lista dei Convocati per la gara con la Salernitana. Portieri: Silvestri; Padelli; Santurro; Carnelos. Difensori: Perez; Samir; Zeegelaar; Molina; Nuytinck; Becao; De Maio; Soppy. Centrocampisti: Arslan; Makengo; Jajalo; Walace; Udogie; Samardzic. Attaccanti: Success; Beto; Deulofeu; Pussetto; Nestorovski; Forestieri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 dicembre 2021), mister Gabrieleha diramato la lista dei calciatori a disposizione per la sfida con laGabriele, allenatore dell’, ha diramato la lista deiper la gara con la. Portieri: Silvestri; Padelli; Santurro; Carnelos. Difensori: Perez; Samir; Zeegelaar; Molina; Nuytinck; Becao; De Maio; Soppy. Centrocampisti: Arslan; Makengo; Jajalo; Walace; Udogie; Samardzic. Attaccanti: Success; Beto; Deulofeu; Pussetto; Nestorovski; Forestieri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Udinese, i convocati per la gara con la #Salernitana ?? - TuttoSalerno : Udinese, i convocati di mister Cioffi - sportface2016 : #SerieA I convocati di Cioffi per #UdineseSalernitana - AnsaSardegna : Cagliari: Godin e Caceres non convocati per la Juve. Il ds Capozucca aveva annunciato tagli dopo il ko con l'Udines… - MonicaTox69 : Udinese-Salernitana, i convocati di Cioffi -