Convocati Cagliari per la Juventus: le scelte di Mazzarri (Di lunedì 20 dicembre 2021) Convocati Cagliari: diramata la lista dei calciatori che sfideranno la Juventus. Assenti Godín e Caceres Il Cagliari ha diramato la lista dei Convocati per la partita di domani a Torino contro la Juventus. Spiccano le assenze di Godin, Caceres e Nandez. L'elenco completo: Portieri: Aresti, Cragno, Radunovic.Difensori: Altare, Bellanova, Carboni, Ceppitelli, Dalbert, Lykogiannis, Obert, Zappa.Centrocampisti: Deiola, Faragò, Grassi, Nandez, Oliva, Pereiro.Attaccanti: Ceter, Joao Pedro, Keita Balde, Pavoletti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

