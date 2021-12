Convocati Atalanta, le scelte di Gasperini verso il Genoa (Di lunedì 20 dicembre 2021) Convocati Atalanta, mister Gabriele Gasperini ha diramato la lista dei calciatori a disposizione per la sfida con il Genoa Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha diramato la lista dei Convocati per la gara con il Genoa. Portieri – Musso, Rossi, SportielloDifensori – Demiral, Palomino Djimsiti, Lovato, Pezzella, ScalviniCentrocampisti – De Roon, Pasalic, Pessina, Koopmeiners, Malinovskyi, Miranchuk, Freuler, Hateboer, Zappacosta.Attaccanti – Piccoli, Ilicic, Muriel, Zapata L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 dicembre 2021), mister Gabrieleha diramato la lista dei calciatori a disposizione per la sfida con ilGian Piero, allenatore dell’, ha diramato la lista deiper la gara con il. Portieri – Musso, Rossi, SportielloDifensori – Demiral, Palomino Djimsiti, Lovato, Pezzella, ScalviniCentrocampisti – De Roon, Pasalic, Pessina, Koopmeiners, Malinovskyi, Miranchuk, Freuler, Hateboer, Zappacosta.Attaccanti – Piccoli, Ilicic, Muriel, Zapata L'articolo proviene da Calcio News 24.

