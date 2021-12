Contratto in scadenza: Mertens spiazza tutti sul rinnovo con il Napoli! (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nel corso della presentazione del Calendario della SSC Napoli 2021/22, Dries Mertens ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. L’occasione è stata utile per chiedere novità all’attaccante circa il rinnovo del Contratto in scadenza a giugno. Ecco quanto evidenziato: FOTO: Getty – Mertens Napoli “Abbiamo un’opzione per il rinnovo, vediamo. Sono stato 9 anni da Dio, Napoli mi ha dato tanto e io ho dato tanto. Se si continua va bene, altrimenti ci daremo la mano e dirò grazie per tutto con un sorriso”. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nel corso della presentazione del Calendario della SSC Napoli 2021/22, Driesha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. L’occasione è stata utile per chiedere novità all’attaccante circa ildelina giugno. Ecco quanto evidenziato: FOTO: Getty –Napoli “Abbiamo un’opzione per il, vediamo. Sono stato 9 anni da Dio, Napoli mi ha dato tanto e io ho dato tanto. Se si continua va bene, altrimenti ci daremo la mano e dirò grazie per tutto con un sorriso”.

