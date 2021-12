Contrasto alle armi, controlli alla stazione metro con il metal detector (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Contrasto alle armi in zona Chiaiano. Questo l’obiettivo della compagnia Napoli Vomero che ha messo in atto una serie di controlli nel quartiere e nelle vicine zone periferiche. Perquisizioni e posti di controllo nelle zone più sensibili perché, nonostante i molteplici impegni che vedono in questo periodo i Carabinieri in prima linea, la lotta alla criminalità diffusa non si ferma. 87 persone identificate, 38 delle quali già note alle forze dell’ordine, 1 pistola e 3 armi bianche il bilancio dei militari. Non sono mancati i controlli con il metal detector presso la metro di Chiaiano dove i Carabinieri hanno denunciato due ragazzi trovati in possesso di due coltelli a ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –in zona Chiaiano. Questo l’obiettivo della compagnia Napoli Vomero che ha messo in atto una serie dinel quartiere e nelle vicine zone periferiche. Perquisizioni e posti di controllo nelle zone più sensibili perché, nonostante i molteplici impegni che vedono in questo periodo i Carabinieri in prima linea, la lottacriminalità diffusa non si ferma. 87 persone identificate, 38 delle quali già noteforze dell’ordine, 1 pistola e 3bianche il bilancio dei militari. Non sono mancati icon ilpresso ladi Chiaiano dove i Carabinieri hanno denunciato due ragazzi trovati in possesso di due coltelli a ...

