Conte chiude su Berlusconi al Quirinale ma apre alla candidatura di Letizia Moratti (video) (Di lunedì 20 dicembre 2021) Giuseppe Conte ribadisce in diretta su La7, davanti a Marco Travaglio, che Silvio Berlusconi non avrà i voti del Movimento 5 Stelle e apre invece a sorpresa a Letizia Moratti al Quirinale. «Sono stato non dritto, drittissimo», dice l’ex premier.. «Non credo di aver creato equivoci sul punto», se il leader di Forza Italia fosse candidato al Colle «non avrà i voti del M5S, non sarà il candidato del Movimento. Più chiaro di così, dov’è l’equivoco?». alla domanda della conduttrice di Tagadà, Conte ha risposto in modo meno doroteo del solito. «Ho detto che il candidato ideale del M5S è una personalità di grande rilievo morale». «Quindi non è Berlusconi?», chiede Tiziana Panella. «Mi sembra evidente», replica secco l’ex premier. LEGGI ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Giusepperibadisce in diretta su La7, davanti a Marco Travaglio, che Silvionon avrà i voti del Movimento 5 Stelle einvece a sorpresa aal. «Sono stato non dritto, drittissimo», dice l’ex premier.. «Non credo di aver creato equivoci sul punto», se il leader di Forza Italia fosse candidato al Colle «non avrà i voti del M5S, non sarà il candidato del Movimento. Più chiaro di così, dov’è l’equivoco?».domanda della conduttrice di Tagadà,ha risposto in modo meno doroteo del solito. «Ho detto che il candidato ideale del M5S è una personalità di grande rilievo morale». «Quindi non è?», chiede Tiziana Panella. «Mi sembra evidente», replica secco l’ex premier. LEGGI ...

Super Cashback: clamoroso, alcuni vincitori non riceveranno i soldi Ma come detto all'inizio dell'articolo, alcuni di questi non riceveranno i soldi pur avendone pienamente diritto. Il Cashback è stata un'operazione fortemente voluta dal governo Conte per combattere i ...

Quirinale, Conte chiude a Berlusconi: "Il leader FI non avrà i voti del M5s" Dopo le polemiche sulle sue precedenti dichiarazioni ("ha fatto anche cose buone nelle istituzioni"), il presidente pentastellato chiarisce: "Mi sembra evidente che non sarà lui il nostro candidato"

Super Cashback: clamoroso, alcuni vincitori non riceveranno i soldi Ma come detto all'inizio dell'articolo, alcuni di questi non riceveranno i soldi pur avendone pienamente diritto. Il Cashback è stata un'operazione fortemente voluta dal governo Conte per combattere i ...