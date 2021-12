Conference League | Tottenham eliminato | scatta lo 0 - 3 con il Rennes Passa il Vitesse

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA CONFERENCE LEAGUE Tottenham-Rennes, la Uefa decide 3-0 a tavolino per i francesi: inglesi eliminati dalla… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? L'UEFA opta per la sconfitta a tavolino contro il Rennes: Tottenham ufficialmente eliminato dalla Co… - DiMarzio : #UECL | Il #Tottenham è ufficialmente fuori dalla competizione: la decisione dell'#UEFA - paolo_o_pazz : conte è stato eliminato anche dalla conference league, che allenatore imbarazzante, io da tifoso italiano del totte… - tcm24com : Conference League, ecco il quadro dei playoff #conference League -

Ultime Notizie dalla rete : Conference League

Con questa nota, diffusa dal club, il Tottenham commenta la decisione dell'Uefa di assegnare la vittoria per 3 - 0 a tavolino al Rennes per la mancata dispuata dell'incontro di, a ...A Trigoria c'è massima concentrazione sulla sfida di domani. Il tempo a disposizione è poco, il tecnico ha deciso di utilizzarlo al meglio Roma 04/11/2021 -/ Roma - Bodo/Glimt / foto Image Sport nella foto: Jose' Mourinho Il tecnico della Roma, José Mourinho, ha annullato la conferenza stampa pre - Sampdoria per avere più tempo a ...Conference League, eliminato il Tottenham di Antonio Conte. Il club inglese, infatti, è stato punito dall'Uefa con lo 0-3 a tavolino nella gara contro il Rennes, inizialmente rinviata ...Notizia che riguarda da vicino anche la Roma, qualificata agli ottavi della terza coppa continentale, che vede così uscire di scena una delle rivali più accreditate. La Uefa ha infatti deciso di sanzi ...