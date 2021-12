-Conference League: l’ Uefa esclude il Tottenham (Di lunedì 20 dicembre 2021) Mano pesante dell’Uefa che ha escluso il Tottenham dai playoff di Conference League in programma a febbraio 2022. Il massimo organismo calcistico continentale ha di fatto inflitto il 3-0 a tavolino ai londinesi contro il Rennes in quanto il match non fu disputato per le note positività al Covid. L’impossibilità di recuperarlo ha reso inevitabile tale sanzione. Saranno gli olandesi del Vitesse a sostituire gli Spurs come seconda classificata del girone della competizione. -Conference League, Tottenham escluso: cosa dice il comunicato Uefa? L’ Uefa ha cosi motivato la sua decisione: “A seguito di diversi casi positivi di Covid-19 identificati da giocatori e personale del Tottenham Hotspur Fc, la partita della fase ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 20 dicembre 2021) Mano pesante dell’che ha escluso ildai playoff diin programma a febbraio 2022. Il massimo organismo calcistico continentale ha di fatto inflitto il 3-0 a tavolino ai londinesi contro il Rennes in quanto il match non fu disputato per le note positività al Covid. L’impossibilità di recuperarlo ha reso inevitabile tale sanzione. Saranno gli olandesi del Vitesse a sostituire gli Spurs come seconda classificata del girone della competizione. -escluso: cosa dice il comunicato? L’ha cosi motivato la sua decisione: “A seguito di diversi casi positivi di Covid-19 identificati da giocatori e personale delHotspur Fc, la partita della fase ...

