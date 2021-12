“Con te” è il nuovo singolo di Nyco Ferrari

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Fuori da venerdì 17 dicembre 2021 (in distribuzione Sony Music e prodotto da Golpe Music) Con te, ildi. Una canzone d’amore, quello quotidiano e vero, senza (troppe) smancerie per il cantautore di stanza a Milano che segue la pubblicazione del precedenteZingaro. “Con te è una canzone unisex, romantica e ironica. Ma non posso nascondere il suo lato politico. Il testo racconta di tutto quello che avrei voglia di fare o rifare con il mio ragazzo. Vorrei sbronzarmi a Camden Town con te, fare gestacci ai turisti sui bateaux-mouche, tornare in America con te, ma soprattutto, fare una cosa che non avrei mai fatto con nessuno, ma ora niente spoiler. Insomma è una dedica. E fin qui nulla di strano.Cosa c’è di politico, allora, nella normalità di momenti vissuti ...

Advertising

borghi_claudio : Hai voglia ad aprire fascicoli... tutti bravi dopo che noi abbiamo scoperchiato tutto... e negli otto anni scorsi?… - vaticannews_it : #19dicembre #PapaFrancesco festeggia di nuovo con i bambini del Dispensario Santa Marta - peppeprovenzano : Il #Cile ha un nuovo Presidente, è @gabrielboric, con un programma socialista, ecologista, di grandi riforme. Che… - Anna88646830 : @GrandeFratello Soleil nn ama Alex ma va sotto alle coperte??soleil nn ama Alex ma piange ??soleil ama il ragazzo fuo… - tommicavagna : RT @statidigrazia: oddio ma quanto mi fa ridere il fatto che il nuovo presidente del cile boric è fan di taylor swift e faceva le dirette i… -

Ultime Notizie dalla rete : Con nuovo

TCE Magazine

... ospite insieme al cast delfilm alla trasmissione Around the Table. Minimizzando l'accaduto, ... co - protagonista del filmLeo e presente sul posto al momento dell'incidente -. Non appena ha ...È pertanto un onore e una sfida assumere la guida di questo Resort, fiducioso di poter restituire ciò che mi ha insegnato,professionalità e competenza, mettendo al centro il benessere dell'...New York, non si arresta il boom di contagi, ed ora è a rischio la festa di Capodanno a Times Square. New York, dunque, potrebbe rivedere i piani per i tradizionali ...Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 29, mentre i pazienti presenti in altri reparti sono 295 Infermieri allo stremo. Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati complessivament ...