Con la pandemia nasce un nuovo lavoro: il detective del virus (Di lunedì 20 dicembre 2021) La pandemia ha inciso in modo profondo sul mondo del lavoro, ma non solo nelle sue modalità tra smartworking e lavoro da remoto. La pandemia infatti ha anche fatto emergere la necessità di nuove figure professionali, soprattutto per il tracciamento del contagio e per fronteggiare meglio le epidemie che potrebbero verificarsi in futuro. A questa esigenza ci ha pensato l’Università di Torino. Qui infatti è nato un nuovo, e primo e unico nel suo genere, Master in Virologia Ambientale, progettato con la Regione Piemonte e l’Arpa (Agenzia Regionale per la protezione ambientale). Con il master verranno formati dei “cacciatori” di virus, in grado di incrociare i dati sul contagio e sulla modalità di scambio dell’infezione tra le persone, e il campionamento delle matrici ambientali come acqua ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 20 dicembre 2021) Laha inciso in modo profondo sul mondo del, ma non solo nelle sue modalità tra smartworking eda remoto. Lainfatti ha anche fatto emergere la necessità di nuove figure professionali, soprattutto per il tracciamento del contagio e per fronteggiare meglio le epidemie che potrebbero verificarsi in futuro. A questa esigenza ci ha pensato l’Università di Torino. Qui infatti è nato un, e primo e unico nel suo genere, Master in Virologia Ambientale, progettato con la Regione Piemonte e l’Arpa (Agenzia Regionale per la protezione ambientale). Con il master verranno formati dei “cacciatori” di, in grado di incrociare i dati sul contagio e sulla modalità di scambio dell’infezione tra le persone, e il campionamento delle matrici ambientali come acqua ...

AurelianoStingi : Con il continuo emergere di nuove varianti #Covid_19 è difficile immaginare come e quando questa situazione finirà.… - amnestyitalia : Con il diffondersi della variante #Omicron, i leader degli stati ricchi continuano a ribadire l’importanza dei vacc… - TizianaFerrario : Oggi lo #scioperogenerale con meno senso della storia.Sará una giornata infernale per gli italiani lasciati senza t… - Piero43 : RT @DeerEwan: Gli avete frantumato le palle ogni santo giorno da quando il Covid è arrivato in Italia. Ha dovuto affrontare un anno di pand… - ElVengadorDelF5 : RT @HuffPostItalia: Con la pandemia nasce un nuovo lavoro: il detective del virus -