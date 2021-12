“Con la mia fondazione finanzio progetti per l’educazione stradale. Così ricordo mio fratello Michele Scarponi, ciclista morto investito” (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Abbiamo avviato una raccolta fondi per acquistare?Fun2Go,?una bici per due persone che permette di sedersi uno accanto all’altro e pedalare. In poco meno di due mesi, grazie alle donazioni da tutta Italia, siamo riusciti a raggiungere i 10mila euro che ci hanno permesso di donarla alle persone con disabilità”. Marco Scarponi è fratello di Michele, campione di ciclismo morto nel 2017, investito da un uomo alla guida di un furgone durante un allenamento vicino casa, a Filottrano. Da allora, Marco porta avanti il ricordo del fratello con la fondazione Michele Scarponi. “Lavoriamo nel nome di Michele e finanziamo progetti per l’educazione al corretto comportamento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Abbiamo avviato una raccolta fondi per acquistare?Fun2Go,?una bici per due persone che permette di sedersi uno accanto all’altro e pedalare. In poco meno di due mesi, grazie alle donazioni da tutta Italia, siamo riusciti a raggiungere i 10mila euro che ci hanno permesso di donarla alle persone con disabilità”. Marcodi, campione di ciclismonel 2017,da un uomo alla guida di un furgone durante un allenamento vicino casa, a Filottrano. Da allora, Marco porta avanti ildelcon la. “Lavoriamo nel nome die finanziamoperal corretto comportamento ...

