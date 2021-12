Con Draghi le Ong fanno festa: in arrivo la Sea Eye per scaricare 221 clandestini in Italia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic – Ormai la tendenza è evidente: con i non vaccinati Mario Draghi usa il pugno di ferro e impone durissime restrizioni; con Ong e clandestini, invece, porte e porti aperti. Una volta acclarato che il «liquidatore» è buono e accogliente, ecco che i «taxi del mare» hanno ingranato la quinta e ripreso a pattugliare le coste della Libia. L’ultima Ong in ordine di tempo a portarci il suo prezioso carico è la tedesca Sea Eye, che a bordo ospita 221 clandestini raccolti a ridosso delle coste libiche. La Sea Eye punta l’Italia «Ringraziamo le forze di soccorso Italiane per aver preso in carico due persone dallo stato di salute precario», ha scritto l’equipaggio della Sea Eye sui suoi canali social. «Ora però, per evitare un peggioramento della salute di quelli rimasti a bordo, abbiamo bisogno ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic – Ormai la tendenza è evidente: con i non vaccinati Mariousa il pugno di ferro e impone durissime restrizioni; con Ong e, invece, porte e porti aperti. Una volta acclarato che il «liquidatore» è buono e accogliente, ecco che i «taxi del mare» hanno ingranato la quinta e ripreso a pattugliare le coste della Libia. L’ultima Ong in ordine di tempo a portarci il suo prezioso carico è la tedesca Sea Eye, che a bordo ospita 221raccolti a ridosso delle coste libiche. La Sea Eye punta l’«Ringraziamo le forze di soccorsone per aver preso in carico due persone dallo stato di salute precario», ha scritto l’equipaggio della Sea Eye sui suoi canali social. «Ora però, per evitare un peggioramento della salute di quelli rimasti a bordo, abbiamo bisogno ...

