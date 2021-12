Compiti per le vacanze di Natale, i docenti li assegneranno quest’anno? [VOTA IL SONDAGGIO] (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ogni anno, in occasione degli ultimi giorni scuola prima delle feste natalizie, uno dei temi più caldi è quello dei Compiti per le vacanze da assegnare agli studenti. Orizzonte Scuola lancia un breve SONDAGGIO per capire l'orientamento dei suoi lettori in merito. L'articolo Compiti per le vacanze di Natale, i docenti li assegneranno quest’anno? VOTA IL SONDAGGIO . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ogni anno, in occasione degli ultimi giorni scuola prima delle feste natalizie, uno dei temi più caldi è quello deiper leda assegnare agli studenti. Orizzonte Scuola lancia un breveper capire l'orientamento dei suoi lettori in merito. L'articoloper ledi, iliIL

Advertising

marfissa_ : RT @F4ngirladdicte1: Pensando al fatto che la Manuel&Simone associati era stata creata per fare soldi coi compiti di scuola ed è finita con… - orizzontescuola : Compiti per le vacanze di Natale, i docenti li assegneranno quest’anno? [VOTA IL SONDAGGIO] - beccaxgallavich : RT @insopport4bile: i compagni di classe che ti cercano solo e soltanto per i compiti è un altro tipo di dolore - F4ngirladdicte1 : Pensando al fatto che la Manuel&Simone associati era stata creata per fare soldi coi compiti di scuola ed è finita… - justlikethxt : ho fatto i compiti per niente. -