Commisso: «Il calcio è vicino al punto di non ritorno, ci batteremo sempre per regole uguali per tutti» (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha affidato ai canali ufficiali del club la sua lettera di auguri ai tifosi per le feste di Natale. Cara Famiglia Viola, anche quest’anno è arrivato il momento delle Feste e di scambiarci gli auguri per un Felice e Sereno Natale. In realtà, come sapete, avevo in programma di passare questi giorni così speciali con voi, insieme ai ragazzi e alle ragazze, alle persone che lavorano alla Fiorentina e con tutta la Famiglia Viola. Purtroppo i dottori che si prendono cura di me, mi vogliono vicino e non mi hanno permesso di fare quello che il mio cuore avrebbe voluto e quindi dovrò rimanere qui in America. In questo momento c’è qualcuno che ha deciso di prendersi cura di me, ma io continuerò a prendermi cura di voi, anche se lontani. Fino ad oggi è stata una stagione sportiva che ci sta regalando grandi ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il presidente della Fiorentina, Rocco, ha affidato ai canali ufficiali del club la sua lettera di auguri ai tifosi per le feste di Natale. Cara Famiglia Viola, anche quest’anno è arrivato il momento delle Feste e di scambiarci gli auguri per un Felice e Sereno Natale. In realtà, come sapete, avevo in programma di passare questi giorni così speciali con voi, insieme ai ragazzi e alle ragazze, alle persone che lavorano alla Fiorentina e con tutta la Famiglia Viola. Purtroppo i dottori che si prendono cura di me, mi voglionoe non mi hanno permesso di fare quello che il mio cuore avrebbe voluto e quindi dovrò rimanere qui in America. In questo momento c’è qualcuno che ha deciso di prendersi cura di me, ma io continuerò a prendermi cura di voi, anche se lontani. Fino ad oggi è stata una stagione sportiva che ci sta regalando grandi ...

