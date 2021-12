Come sta Alex Zanardi? A pochi giorni da Natale, la splendida notizia (Di lunedì 20 dicembre 2021) A pochi giorni dal Natale è giunta una splendida notizia per Alex Zanardi: quali sono le condizioni di salute del campione. Il 19 giugno 2020, durante una sessione di allenamento in handbike, Alex Zanardi è stato investito da un camion che viaggiava in direzione opposta. Un incidente gravissimo che ha costretto il campione paralimpico a sottoporsi a diversi interventi di neurochirurgia e di ricostruzione del viso. Per settimane le condizioni di Alex sono state appese ad un filo e i medici non potevano dare stime certe di quelli che sarebbero stati i suoi tempi di recupero. Per fortuna Zanardi si è mostrato ancora una volta più forte delle disavventure ed è stato possibile dimetterlo ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Adalè giunta unaper: quali sono le condizioni di salute del campione. Il 19 giugno 2020, durante una sessione di allenamento in handbike,è stato investito da un camion che viaggiava in direzione opposta. Un incidente gravissimo che ha costretto il campione paralimpico a sottoporsi a diversi interventi di neurochirurgia e di ricostruzione del viso. Per settimane le condizioni disono state appese ad un filo e i medici non potevano dare stime certe di quelli che sarebbero stati i suoi tempi di recupero. Per fortunasi è mostrato ancora una volta più forte delle disavventure ed è stato possibile dimetterlo ...

Advertising

AngeloSantoro : La Svezia ha appena 19,4 abitanti per kmq. L’Italia ne ha 189 per kmq. Ricordatelo qualcuno prende ad esempio la Sv… - amnestyitalia : #Myanmar: la giunta militare sta tentando sistematicamente di ridurre alla fame la popolazione e impedire l’accesso… - emmabonino : Non riesco a darmi pace: come è possibile che in Ue ci sentiamo invasi da 7mila poveracci? Non hanno cibo, coperte,… - zannazyu : RT @fratotolo2: “Nessuno ha mai sostenuto che…” @Ignazio_LaRussa vs @preglias: “La scienza sta andando avanti a tentoni. Lei non ha nessun… - EmeParonzini : RT @bon1z: l’evidente crollo di qualsiasi logica nella gestione epidemiologica in corso sta evidenziando un marcato dogmatismo tipico delle… -

Ultime Notizie dalla rete : Come sta Dalla Cina si rivede Peng Shuai. Ma come sta davvero? ilGiornale.it Il figlio di Madonna Rocco Ritchie è un artista e i suoi quadri sono venduti a peso d'oro Dopo aver vissuto per anni all'ombra di mamma Madonna e papà Guy Ritchie, oggi il figlio della cantante di Like a virgin e del regista di Aladdin è pronto a vivere sotto ai riflettori e a iniziare a s ...

10 civic places da conoscere, ovvero i luoghi più inclusivi, belli e attivi d'Italia Cosa sono i civic places? Luoghi in cui si fa cultura, senza barriere di genere, razza o abilismo. Luoghi come biblioteche, aule studio, centri culturali, spazi fisici dedicati alla comunità, all'arte ...

Dopo aver vissuto per anni all'ombra di mamma Madonna e papà Guy Ritchie, oggi il figlio della cantante di Like a virgin e del regista di Aladdin è pronto a vivere sotto ai riflettori e a iniziare a s ...Cosa sono i civic places? Luoghi in cui si fa cultura, senza barriere di genere, razza o abilismo. Luoghi come biblioteche, aule studio, centri culturali, spazi fisici dedicati alla comunità, all'arte ...