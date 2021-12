Come è cambiato il virus visto dagli ospedali, i costi dei no vax e i morti sempre più giovani (Di lunedì 20 dicembre 2021) Come sempre, i racconti più attendibili e più impressionanti arrivano dai medici in corsia, dagli infermieri , dagli Oss , dalle prime linee, da chi da due anni non fa ferie e si trova ad affrontare l'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 dicembre 2021), i racconti più attendibili e più impressionanti arrivano dai medici in corsia,infermieri ,Oss , dalle prime linee, da chi da due anni non fa ferie e si trova ad affrontare l'...

Advertising

Giornalepmi : Il colloquio di lavoro post-Covid: ecco come è cambiato - liaoncloudnine : ieri sera ho cambiato il letto perché il mio cane l'ha preso come urinatoio e sta mattina l'ha rifatto tra un po' f… - GretaSmara : @non_pervenuta - microba_96 : @saturnail Non sarà molto rassicurante sentirmi dire questo ma a 3 anni di distanza per me non è cambiato nulla, mi… - testagrigia : @Pazzotiodioo Terzino destro sicuro, è un buco che c'è da mesi e non escludo siano già in chiusura Centrocampista… -