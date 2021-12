Collari d’Oro al merito sportivo | il Coni premia i bergamaschi Simone Consonni e Giulia Terzi

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Il 2021 verrà ricordato a lungo come l’anno dello sport italiano. La vittoria agli Europei della Nazionale di calcio ha infatti aperto una lunga striscia vincente che ha visto gli azzurri trionfare in ogni specialità, segnando così un momento storico difficilmente ripetibile. Le immagini simbolo di questa serie di trionfi sono giunte però direttamente da Tokyo dove la spedizione tricolore è riuscita ad inanellare oltre cento medaglie fra Olimpiadi e Paralimpiadi regalando momenti di puro spettacolocome l’abbraccio fra Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi oppure le lacrime di gioia di Bebe Vio. Questi istanti sono stati ripercorsi in occasione della cerimonia di consegna deialsvoltasi all’Auditorium Casa della Musica “Ennio Morricone” di Roma alla presenza della ...