Collari d’Oro 2021 | Pellegrini | “L’Italia ha fatto grandi cose quest’anno”

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 dicembre 2021) “Sono qui per la prima volta non da premiata, ma come membro del Cio: per me è un onore essere qui oggi e vedere queste premiazioni.hae io le ho vissute in prima persona a Tokyo. Faccio un ‘in bocca al lupo’ a tutti per il futuro“. Lo ha detto Federicanel corso della cerimonia di consegna dei, la massima onorificenza dello sport italiano, relativi all’anno, che si sta svolgendo a Roma nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”. SportFace.