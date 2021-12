Collari d’Oro 2021, Malagò: “Quest’anno Italia seconda al mondo nello sport” (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Sono orgoglioso di avere il presidente Draghi qui. Questa stagione è irripetibile nei numeri, ho fatto il calcolo delle medaglie europee, mondiali e olimpiche. Siamo al secondo posto nel mondo, ci stanno battendo solamente gli Stati Uniti d’America. Siamo davanti a Paesi che hanno molti più abitanti ed è un risultato storico. Il mio abbraccio va a Sofia Goggia e Michela Moioli, tra 44 giorni siamo a Pechino per le Olimpiadi invernali”. Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente del Coni, nel corso della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro, la massima onorificenza dello sport Italiano, relativi all’anno 2021, che si sta svolgendo a Roma nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”. sportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Sono orgoglioso di avere il presidente Draghi qui. Questa stagione è irripetibile nei numeri, ho fatto il calcolo delle medaglie europee, mondiali e olimpiche. Siamo al secondo posto nel, ci stanno battendo solamente gli Stati Uniti d’America. Siamo davanti a Paesi che hanno molti più abitanti ed è un risultato storico. Il mio abbraccio va a Sofia Goggia e Michela Moioli, tra 44 giorni siamo a Pechino per le Olimpiadi invernali”. Lo ha detto Giovanni, presidente del Coni, nel corso della cerimonia di consegna dei, la massima onorificenza dellono, relativi all’anno, che si sta svolgendo a Roma nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”.Face.

TgLa7 : Per Alex Zanardi Natale a casa. L'annuncio ai Collari d'Oro Coni - Agenzia_Ansa : Alex Zanardi passerà il Natale a casa, con i suoi familiari: lo ha annunciato Luca Pancalli, presidente del Comitat… - Coninews : Nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica ‘Ennio Morricone’ la cerimonia dei Collari d’Oro, la massima… - ColucciLc : RT @ItaliaTeam_it: #ItaliaTeam all’Auditorium Parco della Musica ‘Ennio Morricone’ per la cerimonia dei Collari d’Oro! ? #collaridoro http… - VincenzoIanno16 : RT @Agenzia_Ansa: DIRETTA | Collari d'Oro: al via la cerimonia. L'intervento del Presidente del Consiglio, Mario Draghi. Anno d'oro per lo… -