Collari d’Oro 2021, Draghi: “Trionfo sport italiano, vittorie che guardano al futuro” (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Sono stato educato a fare sport fin da bambino e ho continuato a farlo. In un periodo l’ho fatto anche con spirito agonistico e mi ha lasciato una traccia indelebile, è qualcosa di profondamente educativo”. Sono le parole con le quali il presidente del Consiglio, Mario Draghi, si è presentato sul palco dell’Auditorium di Roma per la cerimonia dei Collari d’Oro. Dopo aver ricevuto come omaggio un’asta, dalle mani di Tamberi, nel suo discorso alla platea Draghi ha detto di essere felice “nel celebrare i successi dello sport italiano, dopo averlo fatto spesso a Palazzo Chigi rinnovo oggi le congratulazioni”. “Sono certo che per voi i trionfi non bastino mai – ha aggiunto il premier, rivolgendosi agli atleti – Dobbiamo però apprezzare le vittorie quando ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Sono stato educato a farefin da bambino e ho continuato a farlo. In un periodo l’ho fatto anche con spirito agonistico e mi ha lasciato una traccia indelebile, è qualcosa di profondamente educativo”. Sono le parole con le quali il presidente del Consiglio, Mario, si è presentato sul palco dell’Auditorium di Roma per la cerimonia dei. Dopo aver ricevuto come omaggio un’asta, dalle mani di Tamberi, nel suo discorso alla plateaha detto di essere felice “nel celebrare i successi dello, dopo averlo fatto spesso a Palazzo Chigi rinnovo oggi le congratulazioni”. “Sono certo che per voi i trionfi non bastino mai – ha aggiunto il premier, rivolgendosi agli atleti – Dobbiamo però apprezzare lequando ...

