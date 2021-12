“Coi disegni di BergamoSkizzata mostro la bellezza che ci circonda” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ogni bergamasco è innamorato della propria città e non manca occasione per dimostrarlo. Lo abbiamo visto molto bene durante la pandemia e basta che un grafico compia un errore nello skyline sulla maglia dell’Atalanta per scatenare un vero e proprio caso. Disegnare è un’importantissima forma di espressione che iniziamo a usare fin da bambini per comunicare agli altri come percepiamo il mondo. Per spiegarcelo abbiamo intervistato Mattia Barcella, 33 anni, di Alzano un impiegato la cui passione per l’illustrazione l’ha portato ad aprire una pagina instagram BergamoSchizzata che da Maggio 2020, in decine di schizzi racconta Bergamo a 360° Come e quando è nata Bergamoschizzata? Perchè proprio gli schizzi? L’idea mi è venuta verso a metà maggio 2020 per cercare di non pensare al Covid 24 ore al giorno e di cercare di “andare oltre”. C’era bisogno di tornare a vedere la ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ogni bergamasco è innamorato della propria città e non manca occasione per dimostrarlo. Lo abbiamo visto molto bene durante la pandemia e basta che un grafico compia un errore nello skyline sulla maglia dell’Atalanta per scatenare un vero e proprio caso. Disegnare è un’importantissima forma di espressione che iniziamo a usare fin da bambini per comunicare agli altri come percepiamo il mondo. Per spiegarcelo abbiamo intervistato Mattia Barcella, 33 anni, di Alzano un impiegato la cui passione per l’illustrazione l’ha portato ad aprire una pagina instagram BergamoSchizzata che da Maggio 2020, in decine di schizzi racconta Bergamo a 360° Come e quando è nata Bergamoschizzata? Perchè proprio gli schizzi? L’idea mi è venuta verso a metà maggio 2020 per cercare di non pensare al Covid 24 ore al giorno e di cercare di “andare oltre”. C’era bisogno di tornare a vedere la ...

Advertising

StievenMich : @La_Francy_D_456 La stupidità di questo post riflette la stupidità del gruppo di decerebrati che, poverini, non han… - metno10 : @GobGil @Gio08886917 @GiorgiaMeloni Nemmeno coi disegni riesci ad esprimerti.. - tonyoli8 : @NinaIIIPaola @melba_ramona @rubio_chef @swilkinsonbc @pinapic @Open_gol @LiaQuartapelle @lauraboldrini… - fezantiel : + bene sia per l'animazione sia per i personaggi che a parer mio sono trattati bene e coi giusti tempi, chi più chi… - kal_1979 : @MarzolaNicola @Michell90134611 Oh.. alleluja… Allora qualcuno che dopo due anni di pandemia lo ha capito c’è…? C… -

Ultime Notizie dalla rete : Coi disegni La famiglia: il rovesciamento del sacro Poco importa se la nascita dell'unico figlio è annunciata coi toni di un cinegiornale fascista: ... come un novello Padre onnipotente, legato al Figlio da disegni oscuri, Vincent ha risparmiato ...

I 10 libri da regalare a Natale 2021 Si vince lo Strega, si va in classifica coi libri sul Dux, ma non con quelli giusti. Luca Meda - ... padre del tritatutto Moulinette, ma un modo per ammirare i suoi disegni splendidi - dopotutto aveva ...

Raccontare la pandemia coi disegni dei bambini. Inviateli al Foglio Il Foglio “No dipendenze”: gran finale a Cagliari coi vincitori della “Storia di Tablet” Sabato a Cagliari, e nel lungo e articolato progetto dedicato alle dipendenze, sempre più al centro della cronaca quotidiana, verranno consegnati i premi ai vincitori – 4000 euro destinati all’acquist ...

Messa di Natale coi Carabinieri nel borgo isolato di Monteviasco: “Un modo per sentirsi meno soli” I militari della Stazione di Dumenza sono saliti insieme al capitano Volpini e al cappellano militare del Comando Lombardia per una messa natalizia nella piccola chiesetta ...

Poco importa se la nascita dell'unico figlio è annunciatatoni di un cinegiornale fascista: ... come un novello Padre onnipotente, legato al Figlio daoscuri, Vincent ha risparmiato ...Si vince lo Strega, si va in classificalibri sul Dux, ma non con quelli giusti. Luca Meda - ... padre del tritatutto Moulinette, ma un modo per ammirare i suoisplendidi - dopotutto aveva ...Sabato a Cagliari, e nel lungo e articolato progetto dedicato alle dipendenze, sempre più al centro della cronaca quotidiana, verranno consegnati i premi ai vincitori – 4000 euro destinati all’acquist ...I militari della Stazione di Dumenza sono saliti insieme al capitano Volpini e al cappellano militare del Comando Lombardia per una messa natalizia nella piccola chiesetta ...