Codice Lei, riduce rischi su mercati finanziari per le imprese e garantisce trasparenza (Di lunedì 20 dicembre 2021) Un passaporto digitale finanziario per l’impresa, anche piccola, che opera sui mercati internazionali: si chiama Lei (Legal Entity Identifier) ed è un Codice univoco di 20 caratteri alfanumerici che, in base alle regole europee (la direttiva Mifid II e il regolamento Mifir), dal gennaio del 2018 è diventato obbligatorio per qualunque soggetto giuridico che operi sui mercati finanziari. Indispensabile, ad esempio, per un’azienda che, attraverso la propria banca, intenda ottenere un finanziamento basato su fondi di investimento, obbligazioni, azioni, strumenti finanziari derivati o altri strumenti finanziari innovativi (legati a sostenibilità o responsabilità sociale). In Italia, InfoCamere, con oltre 134.000 codici gestiti, è il primo operatore emittente. “Al ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Un passaporto digitaleo per l’impresa, anche piccola, che opera suiinternazionali: si chiama Lei (Legal Entity Identifier) ed è ununivoco di 20 caratteri alfanumerici che, in base alle regole europee (la direttiva Mifid II e il regolamento Mifir), dal gennaio del 2018 è diventato obbligatorio per qualunque soggetto giuridico che operi sui. Indispensabile, ad esempio, per un’azienda che, attraverso la propria banca, intenda ottenere un finanziamento basato su fondi di investimento, obbligazioni, azioni, strumentiderivati o altri strumentiinnovativi (legati a sostenibilità o responsabilità sociale). In Italia, InfoCamere, con oltre 134.000 codici gestiti, è il primo operatore emittente. “Al ...

Advertising

StraNotizie : Codice Lei, riduce rischi su mercati finanziari per le imprese e garantisce trasparenza - TV7Benevento : Codice Lei, riduce rischi su mercati finanziari per le imprese e garantisce trasparenza... - machemefregaame : Ahò Marika aveva ragione a dire al telefono che la redazione puntava molto su di lei ???????? sta sempre al centro come… - CarnelosManuela : @ami_theb Effettivamente meglio un paio di infradito. Ma lei tende a portare scarpe comode in generale, i tacchi qu… - sticazzista : appuntamento all'agenzia delle entrate, con codice legato al codice fiscale, arrivo prima, all'ingresso faccio vede… -