Codacons: «Antitrust monitorerà DAZN su abbonamenti multiuso» (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sui contratti proposti al pubblico da DAZN l’Antitrust si impegna a monitorare il comportamento della società al fine di verificare la sussistenza di eventuali comportamenti in violazione del Codice del consumo. Lo fa sapere la stessa Autorità, rispondendo ad un esposto presentato dal Codacons. L’associazione dei consumatori, infatti, dopo le indiscrezioni circa la possibile decisione L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sui contratti proposti al pubblico dal’si impegna a monitorare il comportamento della società al fine di verificare la sussistenza di eventuali comportamenti in violazione del Codice del consumo. Lo fa sapere la stessa Autorità, rispondendo ad un esposto presentato dal. L’associazione dei consumatori, infatti, dopo le indiscrezioni circa la possibile decisione L'articolo

Advertising

IAmAntitrust : RT @CalcioFinanza: Codacons: «Antitrust monitorerà DAZN sul tema degli abbonamenti multiuso» - CalcioFinanza : Codacons: «Antitrust monitorerà DAZN sul tema degli abbonamenti multiuso» - IAmAntitrust : RT @ElioLannutti: Antitrust: tra gennaio 2019 e luglio 2021 ristori per oltre 580 mila consumatori Your share text - ElioLannutti : Antitrust: tra gennaio 2019 e luglio 2021 ristori per oltre 580 mila consumatori Your share text - rrtvln : @Ryanair_IT siete la feccia delle compagnie aeree mondiali , lo ripeterò fino a quando non vi porterò in tribunale… -