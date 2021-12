Clownfield 2042 | la parodia del famoso Battlefield 2042 prende vita e diverte parecchio

infoitscienza : Battlefield 2042 alle prese con la sua nemesi parodica Clownfield 2042 - Android Italy - PCGamingit : Clownfield 2042 è il gioco parodia dell'ultimo Battlefield - -

Ultime Notizie dalla rete : Clownfield 2042

Chiamato, il gioco è anche una parodia del mondo moderno e non solo di Battlefield. "Sei un soldato equipaggiato con sei armi per distruggere i nemici e vincere il fronte. Dopo ...Chiamato, il gioco è anche una parodia del mondo moderno e non solo di Battlefield. "Sei un soldato equipaggiato con sei armi per distruggere i nemici e vincere il fronte. Dopo ...Manage cookie settings. Per adesso il team sta lavorando ad una serie di patch che mirano a correggere alcuni aspetti del gioco In una produzione come Battlefield, avrebbero potuto portare una qualità ...Degli sviluppatori hanno deciso di prendersi gioco di un titolo tanto acclamato quanto criticato, ovvero Battlefield 2042. Ma non è la prima volta che Riverside Sports, lo studio che ha sviluppato Clo ...