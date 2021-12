Clizia Incorvaia sta male | è sicura di avere il covid

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Ieriha confidato sui social che sua figlia Nina ha il, ha espresso le sue paure, per la bambina, per lei che è incinta, per il bebè che aspetta. Ha poi preparato la cena, ha pubblicato un po’ di cose e ha poi aggiornato tutti sulle condizioni di salute della sua bambina. Un po’ di febbre per la sua piccolina ma stava bene, oggi invece è lei a stareha fatto il molecolare, domani avrà il risultato ma sta, èdipreso il. E’ non solo preoccupata ma affranta perché ha rinunciato a tante cose in questi mesi, non ha partecipato agli eventi, non ha frequentato molte persone, tutto per proteggersi dalma la sua bambina va a ...