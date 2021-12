Clizia Incorvaia incinta | Ho dolori ovunque | credo di avere il Covid

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Aveva annunciato felice di aver fatto il primo vaccino Anti -qualche settimana fa, ma orapare essere stata contagiata dal virus maledetto. Prima la bimba, in età scolare, ...

Advertising

zazoomblog : Clizia Incorvaia svela un segreto su Francesco Sarcina: Ho tanta paura - #Clizia #Incorvaia #svela #segreto - redazionerumors : La paura di Clizia Incorvaia: “Mia figlia Nina ha il covid. Sto vivendo delle ore molto difficili” #cliziaincorvaia - infoitcultura : Clizia Incorvaia, la figlia positiva al Covid: “Sto passando ore di sconforto” - infoitcultura : Clizia Incorvaia in apprensione per sua figlia: “Ore di sconforto, ha il Covid” -

Ultime Notizie dalla rete : Clizia Incorvaia

Aveva annunciato felice di aver fatto il primo vaccino Anti - Covid qualche settimana fa, ma orapare essere stata contagiata dal virus maledetto. Prima la bimba, in età scolare, positiva, poi l'annuncio nelle Stories: 'Non ho la forza di parlare… Sono molto stanca e ho ..., incinta di 8 mesi, vive ore di paura e sconforto. La figlia Nina, 6 anni, la primogenita avuta dall'ex marito Francesco Sarcina , è risultata positiva al Covid . L'influencer 41enne ...Clizia Incorvaia non nasconde la sua preoccupazione: "Ho dolori ovunque. Credo di aver contratto il Covid" Di recente Clizia Incorvaia giunta ormai al suo ...Clizia Incorvaia, incinta di 8 mesi, vive ore di paura e sconforto. La figlia Nina, 6 anni, la primogenita avuta dall’ex marito Francesco Sarcina, è risultata positiva al Covid. L’influencer 41enne è ...