Clamoroso su Canale 5: inizia la diretta e non c'è Barbara D'Urso, chi le soffia il posto. Voci a Mediaset | Guarda (Di lunedì 20 dicembre 2021) Clamoroso, ma vero. Riflettori puntati su Canale 5, in particolare su Pomeriggio 5, il regno di Barbara D'Urso, la storica trasmissione di Carmelita. Già, fari puntati perché oggi, lunedì 20 dicembre, la D'Urso... non c'era. Ecco al suo posto a condurre ed orchestrare i lavori in studio Simona Branchetti, giornalista del Tg5, da oggi alla guida di Pomeriggio 5 News, la trasmissione che va ad occupare proprio lo slot che è il regno della D'Urso. Ma non preoccupatevi: Carmelita tornerà il 17 gennaio, insomma tutto previsto, trattasi della sua pausa natalizia. Per la Brachetti, però, un'occasione e una promozione d'oro: dopo gli ottimi risultati raccolti la scorsa estate con Morning News, potrebbe essere una carta assolutamente spendibile da ...

