Advertising

sportli26181512 : Clamoroso Cagliari: epurati Godin e Caceres!: Dopo il pesante ko con l'Udinese e lo sfogo del ds Capozucca, arrivan… - MicheleTosadori : Allenatore CLAMOROSO ????#InterCagliari - Palledicuoio : @gippu1 Record ancor più clamoroso perché raggiunto solo grazie alla differenza reti! Alla quinta giornata del cam… -

Ultime Notizie dalla rete : Clamoroso Cagliari

Corriere dello Sport

- Da giocatori di peso ed esperienza ad esuberi: Martin Caceres e Diego Godin sono i primi nomi eccellenti caduti sotto la mannaia dell'epurazione evocata dal ds delStefano Capozucca dopo il 4 - 0 casalingo subìto ad opera dell' Udinese . I due difensori uruguayani non saranno convocati per la trasferta in casa della Juventus , mandando così un messaggio ...Gli effetti delquanto inatteso ko casalingo contro l'Udinese cominciano ad avere le prime conseguenze. ... Alle 20.45 di domani ilsarà atteso all'Allianz Stadium dalla sfida contro ...Serie A, Joao Pedro insultato dai tifosi dopo il KO del Cagliari contro l'Udinese: "Stai zitto cog....". Nervi tesi al termine della gara.Juventus: le condizioni di Dybala. Giorno dopo giorno migliorano le condizioni di Dybala, ma l'attaccante difficilmente sarà protagonista contro il Cagliari. L'infortunio riporta ...