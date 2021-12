Citterio | 200 spot su la7 e la7d per celebrare le feste | con l’originale Salame di Milano | il Grancotto di Vignola e il Prosciutto Crudo “Il Poggio”

(Di lunedì 20 dicembre 2021)torna on air in occasione dellenatalizie con oltre 200su La7 ein posizione premium, pianificati dal 19 dicembre al 1°gennaio. Una creatività semplice, ma efficace peri suoi grandi classici nella linea Taglio fresco:di, ildi“Il” presentati nelle pratiche vaschette taglio fresco. “C’è più festa con”. Questo il claim delloda 15’’ che inizia con la qualità deldi, uncotto di Alta qualità, dal colore rosa vivo, che si caratterizza per ...

Advertising

foodaffairs_it : 200 spot Citterio per celebrare l’italianità dei suoi grandi classici durante le feste -

Ultime Notizie dalla rete : Citterio 200

Comunicati-Stampa.net

E infine proprio il re di casa, ovvero l'unico ed originale Salame di Milano che, nato dall'accurato dosaggio di carni italiane selezionate, rappresenta una specialità premiata nel mondo, ...torna on air in occasione delle feste natalizie con oltrespot su La7 e La7d in posizione premium pianificati dal 19 dicembre al 1° gennaio. Una creatività semplice, ma efficace per ...Citterio 200 spot su la7 e la7d per celebrare, durante le feste, l’italianità dei suoi grandi classici il Salame di Milano, il Grancotto di Vignola e Prosciutto Crudo “Il Poggio” ...Citterio 200 spot su la7 e la7d per celebrare, durante le feste, l’italianità dei suoi grandi classici il Salame di Milano, il Grancotto di Vignola e Prosciutto Crudo “Il Poggio” ...