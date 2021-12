Città Metropolitana, Lo Russo: “Maggioranza assoluta al centrosinistra” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il sindaco della Città Metropolitana Stefano Lo Russo è soddisfatto dei risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Metropolitano con 11 consiglieri del Centro sinistra, 6 del centrodestra e uno per la lista legata al Movimento 5 Stelle. “L’esito elettorale consegna una Maggioranza assoluta alla lista Città di Città nel Consiglio metropolitano, una Maggioranza abbondante, questo da esponente del centrosinistra non può che farmi piacere”, commenta Lo Russo, che però precisa: “Ma dal mio punto di vista questo è un ente che si governa meglio se c’è un rapporto molto positivo tra le diverse sensibilità: qua si mischiano sensibilità politiche ma anche rappresentanze di territorio. Quindi è chiaro che l’approccio ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il sindaco dellaStefano Loè soddisfatto dei risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Metropolitano con 11 consiglieri del Centro sinistra, 6 del centrodestra e uno per la lista legata al Movimento 5 Stelle. “L’esito elettorale consegna unaalla listadinel Consiglio metropolitano, unaabbondante, questo da esponente delnon può che farmi piacere”, commenta Lo, che però precisa: “Ma dal mio punto di vista questo è un ente che si governa meglio se c’è un rapporto molto positivo tra le diverse sensibilità: qua si mischiano sensibilità politiche ma anche rappresentanze di territorio. Quindi è chiaro che l’approccio ...

