Cioccolatitaliani finanzia un bus per riunire chi vive lontano dalle proprie famiglie a Natale

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Contro il caro biglietti delle vacanze nataliziesostiene il progetto di Stefano Maiolica, alias Terrone a Milano, con un pullman a costo zero peri giovani studenti e lavoratori che vivonoda casa con le. “AttraversaTAM” il bus solidale ideato da Stefano Maiolica (conosciuto sui social come unterroneamilano) per combattere il caro biglietti del periodo natalizio parte il 22 dicembre alle 19 dalla Stazione Centrale di Milano grazie ae Zenita. Sette le tappe in programma: Bologna, Napoli, Salerno, Lecce, Cosenza e Catania, con l’obiettivo finale diragazzi e giovani coppie, che lavorano e studiano al nord, con i propri cari per celebrare il. AttraversaTAM alla sua ...