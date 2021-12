Cio, programmato incontro tra Bach, Draghi e Malagò da remoto (Di lunedì 20 dicembre 2021) Thomas Bach incontrerà Mario Draghi e Giovanni Malagò durante una riunione da remoto, programmata durante la giornata di martedì 21 dicembre. Seppur presente nella lista dei premiati con il Collare d’Oro, il presidente del Cio non ha potuto raggiungere Roma a causa di un guasto dell’aereo di riferimento; partenza annullata, ma triade che ugualmente si riunirà tramite videoconferenza. Il presidente del Consiglio dei Ministri e il numero uno del Coni dialogheranno dunque con Bach, leader del Cio, al fine di esprimere considerazioni inerenti allo sport. Settore particolarmente in evidenza per quanto concerne l’Italia, considerando i numerosi successi sportivi degli azzurri nel 2021. Non è chiaro quali possano essere gli argomenti da trattare tra i tre dirigenti in questione; certamente vi sarà però un ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 dicembre 2021) Thomasincontrerà Marioe Giovannidurante una riunione da, programmata durante la giornata di martedì 21 dicembre. Seppur presente nella lista dei premiati con il Collare d’Oro, il presidente del Cio non ha potuto raggiungere Roma a causa di un guasto dell’aereo di riferimento; partenza annullata, ma triade che ugualmente si riunirà tramite videoconferenza. Il presidente del Consiglio dei Ministri e il numero uno del Coni dialogheranno dunque con, leader del Cio, al fine di esprimere considerazioni inerenti allo sport. Settore particolarmente in evidenza per quanto concerne l’Italia, considerando i numerosi successi sportivi degli azzurri nel 2021. Non è chiaro quali possano essere gli argomenti da trattare tra i tre dirigenti in questione; certamente vi sarà però un ...

