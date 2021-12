Cina, ecco il Mc Donald's dove si bruciano calorie mentre si mangia | Video (Di lunedì 20 dicembre 2021) mangiare patatine fritte mentre si fa attività fisica? In questo Mc Donald's si può. Una trovata senz'altro curiosa quella proposta da questo fast food in Cina che ha divertito e fatto discutere non poco gli utenti del web che si sono lasciati ad andare ad un ondata di meme e battute sui classici sensi di colpa che colpiscono gli amanti del junk food. Il filmato ha oltre 30 milioni di visualizzazioni su Tik Tok e più di 2 milioni di like. Guarda tutti i Video Gatto Vs Foca: una sfida tutta da ridere Video Il gatto protagonista di questo Video sembra avere la stoffa da vero ...Rarissima nevicata trasforma il deserto cinese in uno spettacolo magico Video L'ondata di maltempo che ha colpito domenica scorsa la Cina ... Leggi su panorama (Di lunedì 20 dicembre 2021)re patatine frittesi fa attività fisica? In questo Mc's si può. Una trovata senz'altro curiosa quella proposta da questo fast food inche ha divertito e fatto discutere non poco gli utenti del web che si sono lasciati ad andare ad un ondata di meme e battute sui classici sensi di colpa che colpiscono gli amanti del junk food. Il filmato ha oltre 30 milioni di visualizzazioni su Tik Tok e più di 2 milioni di like. Guarda tutti iGatto Vs Foca: una sfida tutta da ridereIl gatto protagonista di questosembra avere la stoffa da vero ...Rarissima nevicata trasforma il deserto cinese in uno spettacolo magicoL'ondata di maltempo che ha colpito domenica scorsa la...

Advertising

denise_oliviera : @Greenpeace_ITA Dovresti atentar a tutti i paesi chi squiavizono i suoi popolo, come cina, Corea dell nord, Venezuela ecco.. - verita2019 : RT @michele_geraci: La #Cina ha capito, ma noi testa dura no, che se i vaccini sono fondamentali per ridurre la gravita del #Covid (quasi t… - Free_thinker_7 : Ecco come la Cina si prepara alla guerra dell’informazione - Antonioquantum2 : RT @michele_geraci: La #Cina ha capito, ma noi testa dura no, che se i vaccini sono fondamentali per ridurre la gravita del #Covid (quasi t… - Holga120S : RT @michele_geraci: La #Cina ha capito, ma noi testa dura no, che se i vaccini sono fondamentali per ridurre la gravita del #Covid (quasi t… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina ecco vivo Y32, ecco il primo smartphone al mondo con Snapdragon 680 - Prezzo 3 condivisioni Condividi Tweet Antonio Monaco FONTE Notizie Relazionate vivo Y32 Articolo vivo Android OriginOS Ocean è ufficiale: ecco la nuova UI di vivo destinata al mercato Cina 5 10 Dicembre ...

10 libri (+1) da regalare a Natale Ecco allora la nostra selezione dei migliori libri da regalare questo Natale, ce n'è per tutti i ...costringe a fare i conti con i vertici comunisti del potere politico che potrebbero portare la Cina e ...

La Ducati alla conquista della Cina, ecco il primo episodio del documentario sulla Multistrada V4 Moto.it Quando le superpotenze abbaiano alla Luna Ricordate il film La guerra dei bottoni? Una storia di ragazzi vivaci, organizzati in bande avverse (un po’ la New York di oggi, solo infinitamente ...

OnePlus 10 Pro: velocità di ricarica da record? Ecco i nuovi leak Stando ad un nuovo rumor emerso nelle scorse ore, OnePlus 10 Pro potrebbe essere uno dei dispositivi con ricarica più veloce della compagnia.

3 condivisioni Condividi Tweet Antonio Monaco FONTE Notizie Relazionate vivo Y32 Articolo vivo Android OriginOS Ocean è ufficiale:la nuova UI di vivo destinata al mercato5 10 Dicembre ...allora la nostra selezione dei migliori libri da regalare questo Natale, ce n'è per tutti i ...costringe a fare i conti con i vertici comunisti del potere politico che potrebbero portare lae ...Ricordate il film La guerra dei bottoni? Una storia di ragazzi vivaci, organizzati in bande avverse (un po’ la New York di oggi, solo infinitamente ...Stando ad un nuovo rumor emerso nelle scorse ore, OnePlus 10 Pro potrebbe essere uno dei dispositivi con ricarica più veloce della compagnia.