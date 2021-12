“Ci siamo baciati e abbiamo fatto l’amore!” | Carlo Cuozzo tuona dopo l’intervista di Alex e Delia

(Di lunedì 20 dicembre 2021)Duran eBelli ospiti di Verissimo hanno regalato al pubblico una intervista piena di trash. Tra le altre chicche da ricordare, anche il bacio fake per fare ingelosire il man dentro al Grande Fratello Vip. Il bacio fake diDuran per fare ingelosireBelli:” E seDuran... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ciincontrati, abbiamo parlato molto, tra una risata e l'altra ci. Si ferma a guardarmi e mi ribacia. Alla fine di quell'azione mi dice che lui non è il ragazzo giusto per me, ...ormai giunti alle ultime settimane dell'anno e per questo ci accingiamo a salutare il 2021 ... Ma non solo, esseredalla fortuna può rivelarsi molto importante anche in tanti altri ambiti, ...Nessuno dei due ha più resistito e alla fine il tanto atteso bacio tra Miriana e Biagio è arrivato. Un bacio vero, con lui sopra di lei, con ...Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan si confrontano sul loro rapporto, lui frenato ma alla fine tra i due scatta il "bacio cinematografico" ...