Choc nel mondo della televisione, la vita dell’attrice spezzata a 35 anni: “Forse suicidio” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il mondo della televisione, della musica, del doppiaggio, a livello internazionale, sta piangendo un fantastico volto, nonché voce, che se n’è andata troppo presto. Una vera e propria tragedia che sta sconvolgendo tutti e che sarà difficile da superare. Una carriera avviata, a soli 35 anni, e una vita che riservava ancora molto. Al giorno d’oggi una persona di quella età è considerata giovane anche sul fronte professionale e per quanto riguarda la realizzazione personale. Tutti la ricorderanno per sempre con il suo delicato e bellissimo volto di ragazzina, apparentemente ingenuo, che invece nascondeva gran esperienza e un talento poliedrico. Stella televisiva, doppiatrice di famosissimi videogiochi e meravigliosa cantante. Una tragedia che pesa, e molto. Sayaka Kanda, la ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ilmusica, del doppiaggio, a livello internazionale, sta piangendo un fantastico volto, nonché voce, che se n’è andata troppo presto. Una vera e propria tragedia che sta sconvolgendo tutti e che sarà difficile da superare. Una carriera avviata, a soli 35, e unache riservava ancora molto. Al giorno d’oggi una persona di quella età è considerata giovane anche sul fronte professionale e per quanto riguarda la realizzazione personale. Tutti la ricorderanno per sempre con il suo delicato e bellissimo volto di ragazzina, apparentemente ingenuo, che invece nascondeva gran esperienza e un talento poliedrico. Stella televisiva, doppiatrice di famosissimi videogiochi e meravigliosa cantante. Una tragedia che pesa, e molto. Sayaka Kanda, la ...

Advertising

AlienoGrigio17 : #Greenpass, sette mesi? Non proprio: taglio drastico dei tempi. Ipotesi-choc: quanto dura. Cara @GiorgiaMeloni non… - zazoomblog : “È il corpo di Giulia”. La scoperta choc nel camper e l’ipotesi peggiore. Aveva 31 anni - #corpo #Giulia”.… - larennachic : @SoniaCappanera nel senso che la conosco e che sono una coppia molto glamour non si vede e non si capisce cara un… - CaponeAlex : Usa choc, tre ex generali lanciano l'allarme: «Nel 2024 rischiamo un colpo di Stato» - nada_ukrainka : -