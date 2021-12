Chiara Gamberale presenta Come parliamo quando parliamo l’amore, la clip in anteprima (Di lunedì 20 dicembre 2021) In una masterclass, in onda lunedì 20 dicembre alle ore 21.10 su laF, la scrittrice analizza il sentimento dell’amore in tutte le sue sfaccettature e fasi, ripercorrendone alcune delle storie più belle dal mito, dalla letteratura e dalla cultura pop, fino all’era social Leggi su vanityfair (Di lunedì 20 dicembre 2021) In una masterclass, in onda lunedì 20 dicembre alle ore 21.10 su laF, la scrittrice analizza il sentimento delin tutte le sue sfaccettature e fasi, ripercorrendone alcune delle storie più belle dal mito, dalla letteratura e dalla cultura pop, fino all’era social

Lezioni d'Autore - Tv Sessions, Chiara Gamberale in 'Come parliamo quando parliamo l'amore?' Così Chiara Gamberale nella sua masterclass " Come parliamo quando parliamo l'amore ", per " Lezioni d'autore " TV Sessions ", in onda in prima tv lunedì 20 dicembre alle ore 21.10 su la F (Sky 135) ,...

Chiara Gamberale presenta Come parliamo quando parliamo l’amore, la clip in anteprima Vanity Fair Italia Chiara Gamberale parla d'amore, la clip in anteprima «Come parliamo quando parliamo l’amore?», è il titolo della masterclass della scrittrice, in onda lunedì 20 dicembre su laF (Sky 135) alle 21.10.

