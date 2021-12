Chiara Ferragni e Fedez, per Leone una visita a sorpresa: arriva Spiderman. Ecco chi è (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dopo il flop di Fedez travestito da Babbo Natale e subito smascherato da Leone, stavolta Chiara Ferragni e consorte sono riusciti a organizzare una magnifica sorpresa al figlio, che oggi pomeriggio... Leggi su leggo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dopo il flop ditravestito da Babbo Natale e subito smascherato da, stavoltae consorte sono riusciti a organizzare una magnificaal figlio, che oggi pomeriggio...

Advertising

stanzaselvaggia : Non so come faccia Fedez a non avere paura di ritrovarsi la moglie, la suocera e le sorelle tutte pallide, tipo la… - fanto98 : @MirtillaMalco12 @Fedez Ohh finalmente vedo un vero esemplare di fan di Fedez ahahaha è giusto che faccia leva sui… - sm0ldubu : io comunque le persone come chiara ferragni le invidio come fa ad essere sempre felice della vita e ad esprimere co… - ItaliaNuova4 : @Sara__14Jun @Adnkronos @Fedez Faranno una dichiarazione con Mattarella per fine anno. Al Bano e Romina Power invec… - infoitcultura : Chiara Ferragni: lo scontro con Selvaggia Lucarelli -