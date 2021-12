Chi sono i dottori No vax del blitz all’assemblea dell’Ordine dei medici di Roma (Di lunedì 20 dicembre 2021) Alcuni sono stati identificati grazie alle telecamere dell’hotel Pineta Palace. Altri potrebbero essere convocati a breve in commissariato per essere interrogati. Di certo i 40 o 50 dottori No vax che ieri si sono resi protagonisti del blitz durante l’assemblea dell’Ordine dei medici di Roma saranno denunciati anche dall’ente, come ha confermato ieri il presidente Antonio Magi. Il quale ha spiegato che i protagonisti del blitz sono «professionisti in attività, tra cui molti medici di famiglia che volevano contestare l’obbligatorietà del vaccino». Tra questi, scrive oggi il Corriere della Sera, anche una dottoressa in servizio al San Camillo-Forlanini. Ora l’assalto si potrebbe concludere con una denuncia alla ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 dicembre 2021) Alcunistati identificati grazie alle telecamere dell’hotel Pineta Palace. Altri potrebbero essere convocati a breve in commissariato per essere interrogati. Di certo i 40 o 50No vax che ieri siresi protagonisti deldurante l’assembleadeidisaranno denunciati anche dall’ente, come ha confermato ieri il presidente Antonio Magi. Il quale ha spiegato che i protagonisti del«professionisti in attività, tra cui moltidi famiglia che volevano contestare l’obbligatorietà del vaccino». Tra questi, scrive oggi il Corriere della Sera, anche una dottoressa in servizio al San Camillo-Forlanini. Ora l’assalto si potrebbe concludere con una denuncia alla ...

